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Ливерпуль готовится к потере Мане – форварду нашли замену в Италии

10:01 121 Читати українською
Ливерпуль готовится к потере Мане – форварду нашли замену в Италии
Садио Мане / Getty images

Нападающий Ливерпуля Садио Мане во время трансферного окна может покинуть мерсисайдский клуб.

Сенегальцу приписывают конфлик с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом, что может стать причиной ухода. К тому же, в приглашении Мане заинтересован мадридский Реал, который готов удовлетворить требования английского клуба.

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Сам Ливерпуль также готовится к возможной потере и уже ищет игроков, способных заменить Мане. По информации итальянского издания CittaCeleste, мерсисайдцы сосредоточили свое внимание на форварде Лацио Хоакине Корреа. Среди преимуществ аргентинца его умение сыграть на нескольких позициях в атаке, а также трансферная стоимость – переход обойдется всего в 20 миллионов евро.

К слову, 25-летний Корреа в нынешнем сезоне провел за Лацио 25 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 8 голов и две результативные передачи.

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