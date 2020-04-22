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Мане хочет покинуть Ливерпуль из-за Клоппа – форварда оскорбили слова тренера

14:54 27 Читати українською
Мане хочет покинуть Ливерпуль из-за Клоппа – форварда оскорбили слова тренера
Юрген Клопп и Садио Мане / Фото Mirror

Нападающий Ливерпуля Садио Мане может прекратить сотрудничество с мерсисайдцами из-за не слишком уважительных причин.

Садио Мане взял близко к сердцу слова Юргена Клоппа после вручения "Золотого мяча", где немецкий специалист поддержал своего подопечного Вирджила ван Дейка, сообщает France Football.

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Тренер был убежден, что именно нидерландец заслужил награду, а не Лионель Месси. Эти слова задели сенегальского форварда, который также был одним из фаворитов на "Золотой мяч" и в голосовании занял 4-е место.

Обида на Клоппа заставила Мане задуматься об уходе из Ливерпуля. Главным претендентом на нападающего называют Реал.

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Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Золотой мяч Трансферы Ливерпуля Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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