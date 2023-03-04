"Красные" могут попрощаться еще с несколькими игроками, которые не играют ключевые роли в команде Клоппа.

Контракт Наби Кейта, как и Окслейда-Чемберлена, завершается в конце текущего сезона, поэтому оба игрока могут покинуть Ливерпуль в статусе свободных агентов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Стороны не вели переговоров относительно возможной пролонгации соглашений. Также ожидается что "красных" покинет и Артур Мело, который присоединился к Ливерпулю на правах аренды. Бразилец сыграл аж в 2 матчах в сезоне из-за травм, поэтому мерсисайдцы не будут активировать опцию выкупа.

Добавим, что Окслейд-Чемберлен присоединился к Ливерпулю в 2017 году. С того времени англичанин сыграл 144 матча, отметившись 18 голами и 15 ассистами. Кейта стал игроком "красных" на год позже, провел 129 поединков, в которых записал в свой актив 11 голов и 7 результативных передач.

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