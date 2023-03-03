31-летний бразилец покинет "красных" летом, утверждает журналист Флориан Плеттенберг. Решение Фирмино окончательное, хотя ему и предлагали продолжение сотрудничества.

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Сегодня Роберто лично рассказал об этом Юргену Клоппу. Игрок хорошо пообщался с главным тренером и заверил, что до последнего будет отдавать все силы за Ливерпуль. Решение уйти связано с семьей.

Следовательно, победитель Лиги чемпионов сезона 2018/19 по завершении сезона станет свободным агентом. Новый клуб себе он еще пока не выбрал, поэтому открыт к предложениям.

Напомним, Фирмино перебрался в Ливерпуль из Хоффенхайма в 2015 году за 41 миллион евро. С тех пор наиграл 352 поединка (107 голов и 78 результативных передач) и выиграл 7 трофеев.

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