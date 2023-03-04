"Червоні" можуть попрощатись ще з кількома футболістами, які не відіграють ключові ролі в команді Клоппа.

Контракт Набі Кейта, як і Окслейда-Чемберлена, завершується наприкінці поточного сезону, тож обидва гравці можуть покинути Ліверпуль в статусі вільних агентів, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Сторони не вели переговорів щодо можливої пролонгації угод. Також очікується що "червоних" покине і Артур Мело, який приєднався до Ліверпуля на правах оренди. Бразилець зіграв аж в 2 матчах у сезоні через травми, тож мерсисайдці не будуть активовувати опцію викупу.

Додамо, що Окслейд-Чемберлен приєднався до Ліверпуля в 2017 році. З того часу англієць зіграв 144 матчі, відзначившись 18 голами та 15 асистами. Кейта став гравцем "червоних" на рік пізніше, провів 129 поєдинків, у яких записав до свого активу 11 голів та 7 результативних передач.

Ліверпуль переміг Вулверхемптон, наблизившись до зони ЛЧ на відстань шести очок