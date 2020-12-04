Джердан Шакири и Дивок Ориджи могут покинуть Ливерпуль в зимнее трансферное окно.

Ливерпуль открыт для предложений от других клубов относительно трансферов Ориджи и Шакири, информирует ESPN.

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"Красные" стремятся разгрузить зарплатную ведомость и избавиться второстепенных исполнителей, чтобы иметь возможность усилить состав из-за большого количества травмированных.

Отметим, что Ливерпуль сейчас имеет 6 футболистов с повреждениями различной степени, а большая часть из них – игроки линии обороны (защитники ван Дейк, Гомес, Александр-Арнольд и голкипер Алиссон).

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