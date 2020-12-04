Челси попытается продать своего некогда первого номера Кепу Аррисабалагу уже в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

Лэмпард стал на защиту Кепы после очередной результативной ошибки испанца

Испанец не смог проявить себя в английском футболе, и Фрэнк Лэмпард после приобретения Эдуара Менди готов принять предложения по Кепе зимой.

Отметим, что Аррисабалага провел 3 матча в текущем сезоне чемпионата Англии, пропустив 6 голов, при этом неоднократно курьезно ошибаясь.

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