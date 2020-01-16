Ліверпуль готовий побити свій трансферний рекорд заради Хаверца

Атакувальний хавбек Байєра Кай Хаверц не дає спокою багатьом європейським грандам.

Ліверпуль став фаворитом у боротьбі за талановитого німця, інформує Mirror.

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Мерсисайдці влітку готові віддати за зірку Байєра понад 100 млн фунтів, що може стати новим трансферним рекордом клубу. На Хаверца також претендують Барселона, Манчестер Юнайтед та Баварія, однак наразі Ліверпуль має кращі позиції у переговорах з леверкузенцями. На підписанні співвітчизника особисто наполягає тренер "червоних" Юрген Клопп, який високо оцінює потенціал 20-річного плеймейкера.

До слова, Хаверц посів третє місце у голосуванні Golden Boy-2019, поступившись лише Жоау Фелішу з Атлетіко та Джейдону Санчо з Борусії Дортмунд.

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