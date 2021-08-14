Ливерпуль во время матча против Норвича (3:0) вписал свое имя в историю английского первенства.

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Команда Юргена Клоппа помогла мерсисайдцам пересечь историческую отметку в 8 тысяч голов в рамках чемпионата Англии, сообщает статистический портал Opta. По этому показателю Ливерпуль уступает лишь Манчестер Юнайтед, который забил на 89 мячей больше.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ Юнайтед и Ливерпуль заняли вторую и третью строчку соответственно.

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