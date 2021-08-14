Ліверпуль під час матчу проти Норвіча (3:0) вписав своє ім'я в історію англійської першості.

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Команда Юргена Клоппа допомогла мерсисайдцям перетнути історичну відмітку у 8 тисяч голів в рамках чемпіонату Англії, повідомляє статистичний портал Opta. За цим показником Ліверпуль поступається лише Манчестер Юнайтед, який забив на 89 м'ячів більше.

Нагадаємо, у минулому сезоні АПЛ Юнайтед та Ліверпуль посіли другу та третю сходинку відповідно.

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