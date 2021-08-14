В рамках 1-го тура АПЛ 2021/22 Лидс потерпел сокрушительное поражение на Олд Траффорд (1:5). Отчет об этом и других матчах дня в Англии читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2021/22, 1-й тур

Манчестер Юнайтед – Лидс – 5:1

Голы: Бруну Фернандеш, 30, 54, 60, Гринвуд, 52, Фред, 69 - Айлинг, 48

Бернли – Брайтон – начало в 17:00

Лестер – Вулверхэмптон – начало в 17:00

Уотфорд – Астон Вилла – начало в 17:00

Челси – Кристал Пэлас – начало в 17:00

Эвертон–- Саутгемптон – начало в 17:00

Норвич – Ливерпуль – начало в 19:30

Программу дня в Англии открывало дерби между Манчестер Юнайтед и Лидсом на Олд Траффорд. В первые 30 минут команды вели борьбу на равных, разменявшись двумя моментами: на 11-й мяч после врывания Гринвуда и рикошета едва не перелетел Мелье, а на 13-й Погба выстрелил из пределов штрафной в левую штангу – гости ответили дальним ударом Клиха в правый угол на 17-й (Де Хеа парировал) и замыканием навеса со стандарта на 25-й (Бэмфорд головой пробил мимо ворот). Постепенно стало заметно, что "красные дьяволы" лучше прессингуют на чужой половине и быстрее продвигают мяч в атаке.

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В конце концов, на 30-й минуте преимущество "дьяволов" завершилось взятием ворот: Мелье ошибся при выносе, Линделёф поймал мяч и отдал пас на Погба, а Поль вырезал блестящую передачу на ход Бруну Фернандешу в штрафной – португалец же вышел один на один, прошив голкипера. 1:0! Через пять минут Джеймс мог забить второй гол МЮ, получив пас от Шоу на линию штрафной, но удар пролетел мимо ближней девятки.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе МЮ, однако уже через две минуты после возобновления игры Айлинг сравнял счет дальним выстрелом в левый верхний угол – 1:1! Впрочем, этим голом Лидс только разбудил зверя. Уже на 52-й минуте Гринвуд восстановил преимущество манкунианцев, приняв блестящую передачу от Погба, прорвавшись левым флангом на край штрафной и пробив в правую "шестерку". Еще через две минуты Бруну Фернандеш забил третий гол, накрутив защитников и Мелье у ворот и выстрелив низом – мяч вынесли с ленты, однако тот успел ее пересечь. 3:1!

На этом МЮ не остановился. На 60-й минуте Фернандеш оформил хет-трик, получив разрезной пас от Линделёфа и нанеся удар под перекладину, а на 69-й Фред сделал счет неприличным – голевую передачу отдал Погба, оформивший покер из ассистов. 5:1. Именно с этими цифрами на табло матч и подошел к концу. "Дьяволы" празднуют разгром!

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