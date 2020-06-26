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Ливерпуль досрочным титулом обновил рекорд АПЛ

10:00 - Читати українською
Ливерпуль досрочным титулом обновил рекорд АПЛ
Клопп и его подопечные / Reuters

Первое за 30 лет чемпионство Ливерпуля позволило команде Юргена Клоппа превзойти интересное достижение в истории английской Премьер-лиги.

"Красные" завоевали титул в кратчайшие сроки, сообщает Sky Sports Statto.

Ливерпуль официально стал чемпионом Англии впервые за 30 лет

Поражение Манчестер Сити от Челси на выезде позволило Ливерпулю досрочно стать чемпионом. Мерсисайдцы оформили чемпионство за 7 туров до конца чемпионата. Это позволило подопечным Юргена Клоппа побить предыдущий рекорд. Манчестер Юнайтед в сезоне 2000/01 и Ман Сити в сезоне 2017/18 стали победителями АПЛ за 5 туров до завершения первенства.

К слову, Ливерпуль впервые победил в рамках Премьер-лиги, но завоевал 19-й чемпионский титул в Англии в целом.

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