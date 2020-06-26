Ліверпуль достроковим титулом оновив рекорд АПЛ

Клопп і його підопічні / Reuters

Перше за 30 років чемпіонство Ліверпуля дозволило команді Юргена Клоппа перевершити цікаве досягнення в історії англійської Прем'єр-ліги.

"Червоні" здобули титул у найкоротші терміни, повідомляє Sky Sports Statto.

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Поразка Манчестер Сіті від Челсі на виїзді дозволила Ліверпуля достроково стати чемпіоном. Мерсисайдці оформили чемпіонство за 7 турів до кінця чемпіонату. Це дозволило підопічним Юргена Клоппа побити попередній рекорд. Манчестер Юнайтед у сезоні 2000/01 і Ман Сіті в сезоні 2017/18 стали переможцями АПЛ за 5 турів до завершення першості.

До слова, Ліверпуль вперше переміг у рамках Прем'єр-ліги, але здобув 19-й чемпіонський титул в Англії загалом.

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