toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Ліверпуль достроковим титулом оновив рекорд АПЛ

09:55 - Читать на русском
Ліверпуль достроковим титулом оновив рекорд АПЛ
Клопп і його підопічні / Reuters

Перше за 30 років чемпіонство Ліверпуля дозволило команді Юргена Клоппа перевершити цікаве досягнення в історії англійської Прем'єр-ліги.

"Червоні" здобули титул у найкоротші терміни, повідомляє Sky Sports Statto.

Ліверпуль офіційно став чемпіоном Англії вперше за 30 років

Поразка Манчестер Сіті від Челсі на виїзді дозволила Ліверпуля достроково стати чемпіоном. Мерсисайдці оформили чемпіонство за 7 турів до кінця чемпіонату. Це дозволило підопічним Юргена Клоппа побити попередній рекорд. Манчестер Юнайтед у сезоні 2000/01 і Ман Сіті в сезоні 2017/18 стали переможцями АПЛ за 5 турів до завершення першості.

До слова, Ліверпуль вперше переміг у рамках Прем'єр-ліги, але здобув 19-й чемпіонський титул в Англії загалом.

Челсі обіграв Манчестер Сіті та коронував Ліверпуль: фіаско "містян", Менді провалився, а Зінченко не скористався шансом

blog_ava
Челсі обіграв Манчестер Сіті та коронував Ліверпуль: фіаско "містян", Менді провалився, а Зінченко не скористався шансом
04:11
7357
Теги
Англія Рекорди АПЛ Ліверпуль Ліверпуль
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
42
хв
Ювентус
22:45
Лечче
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук