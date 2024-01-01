Первую часть сезона Бек отыграл в составе шотландского Данди. Он провёл 20 матчей и забил 2 мяча, получив дебютный вызов в сборную Уэльса. Как информирует официальный сайт Данди, "клубу будет очень не хватать Оуэна. Его отношение к делу было выдающимся – как на поле, так и за его пределами".

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Ранее травмы получил основной левый защитник "красных" Энди Робертсон и его дублёр Костас Цимикас. Маловероятно, что Робертсон сможет вернуться на поле в январе, а Цимикасу после перелома ключицы понадобится ещё более длительное время для восстановления. В матче 20-го тура АПЛ против Ньюкасла наставник Ливерпуля Юрген Клопп выпустил на позиции левого защитника Джо Гомеса.

Данди занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии.

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