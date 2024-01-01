Першу частину сезону Бек відіграв у складі шотландського Данді. Він провів 20 матчів і забив 2 м'ячі, отримавши дебютний виклик до збірної Уельсу. Як інформує офіційний сайт Данді, "клубу буде дуже не вистачати Оуена. Його ставлення до справи було видатним – як на полі, так і за його межами".

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Раніше травми отримав основний лівий захисник "червоних" Енді Робертсон і його дублер Костас Цімікас. Малоймовірно, що Робертсон зможе повернутися на поле в січні, а Цимікасу після перелому ключиці знадобиться ще більш тривалий час для відновлення. У матчі 20-го туру АПЛ проти Ньюкасла наставник Ліверпуля Юрген Клопп випустив на позиції лівого захисника Джо Гомеса.

Данді посідає 7-ме місце в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії.

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