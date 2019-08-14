Ливерпуль – Челси: анонс матча за Суперкубок УЕФА-2019

Ливерпуль и Челси определят обладателя Суперкубка УЕФА-2019. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ливерпуль – Челси

14 августа, 22:00. Стамбул, Водафон Парк

Главный арбитр: Стефани Фраппар (Франция)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Еврокубковый сезон 2018/19 прошел под знаком английских команд: Арсенал и Челси выясняли победителя Лиги Европы, а Тоттенхэм и Ливерпуль – триумфатора Лиги чемпионов. Мерсисайдцы и "пенсионеры" одолели свои оппонентов и кроме, собственно, еврокубковых трофеев, завоевали и право участия в поединке за Суперкубок УЕФА, который в этом году примет Стамбул. К слову, именно здесь 14 лет назад Ливерпуль выиграл свой 5-й Кубок чемпионов, обыграв в знаменитом финале Милан. Правда, тот поединок принимала другая арена – Олимпийский стадион Стамбула.

Ливерпуль – Челси: прогноз на Суперкубок УЕФА-2019

Данный матч можно назвать историческим, ведь это первый финал Суперкубка между двумя представителями Англии. Кроме того, впервые в истории футбола финал мужского турнира рассудит полностью женская бригада арбитров – главной рефери станет француженка Стефани Фраппар.

Ливерпуль и Челси уже начали сезон 2019/20, правда, сделали это по-разному. "Красные" уже проиграли Манчестер Сити Суперкубок Англии, а в стартовом туре АПЛ без проблем одолели новичка АПЛ Норвич. Челси, возможно, не совсем по игре, но все же с треском проиграл Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (0:4). Поэтому в Турцию команды прибыли с разным настроением, но вряд ли это станет решающим фактором в сегодняшней дуэли.

Челси в межсезонье вновь сменил главного тренера – Маурицио Сарри спустя всего год работы покинул Лондон и оказался в Ювентусе. После некоторых поисков нового наставника руководство "пенсионеров" остановилось на кандидатуре Фрэнка Лэмпарда – легенды Челси, который не сумел вывести Дерби Каунти в Премьер-лигу. Но главной потерей "синих" стал уход Эдена Азара, который все же реализовал свою мечту и подписал контракт с Реалом. Запрет ФИФА регистрировать новичков лишил Челси возможности найти замену лидеру, поэтому состав команды пополнил лишь Кристиан Пулишич, который был подписан еще зимой. Кроме того, полноправным игроком Челси стал и экс-хавбек Реала Матео Ковачич.

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У Ливерпуля по сравнению с прошлым сезоном изменений куда меньше. Мерсисайдцы сохранили всех лидеров команды, но обошлись, по сути, без серьезных приобретений. "Красные" потратили на подписание новичков только более 4-х млн фунтов – второй худший показатель в АПЛ после Норвича. Несмотря на это, Ливерпуль кадрово точно не стал слабее, в отличие от того же Челси образца сезона 2018/19.

Статистика противостояния и интересные факты

– Команды встречались в еврокубках 10 раз. Ливерпуль выиграл дважды, Челси – трижды, а еще 5 матчей завершились миром. Разница голов – 10:12 в пользу лондонцев.

– Ливерпуль 6 раз играл в поединках за Суперкубок УЕФА, в трех из них мерсисайдцы одержали победу.

– Челси принимал участие в матчах за Суперкубок УЕФА 4 раза: две победы и два поражения. Интересно, что оба последних матча в турнире лондонцы проиграли, а их нынешний наставник Фрэнк Лэмпард тогда был капитаном команды.

– В любом случае Англия получит свой 8-й Супербкубок УЕФА. Больше только у Испании (15) и Италии (9). Кроме того, впервые с 2013 года трофей завоюет команда не из Испании.

– Этот матч станет 8-м в истории Суперкубка УЕФА между представителями одной страны. Ранее 5 раз сильнейшего выясняли испанцы, еще дважды – итальянцы.

– В истории Суперкубка УЕФА был забит лишь один автогол. Его автором стал защитник Фейеноорда Патрик Паауве в матче против Реала (2002 год).

Кадровая ситуация

Уже в стартовом матче АПЛ Ливерпуль понес весомую потерю – основной голкипер Алиссон на ровном месте получил травму и выбыл минимум на 6 недель. Таким образом в воротах мерсисайдцев точно выйдет испанский новичок Адриан, который уже дебютировал за Ливерпуль в победном матче против Норвича. Также не полетел в Стамбул Деян Ловрен. Официально – из-за болезни, но в то же время британские СМИ сообщают, что хорват ведет переговоры с другими клубами. Все остальные игроки – в распоряжении Юргена Клоппа.

У Челси под большим вопросом участие Н'Голо Канте. Француз только недавно восстановился после травмы и вышел на замену в поединке против Манчестер Юнайтед, но опять получил повреждение, поэтому вряд ли тренер будет рисковать здоровьем одного из лидеров команды. Определенные проблемы есть и у Виллиана и Рюдигера. По словам Лэмпарда, оба готовы сыграть, но в стартовом составе их ждать не стоит – они начнут матч на скамейке запасных.

А вот кто точно не сыграет, то это Каллум Хадсон Одой и Рубен Лофтус-Чик – оба уже длительное время находятся в лазарете.

Ориентировочные составы на матч Ливерпуль – Челси

Ливерпуль: Адриан – Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон – Хендерсон, Вейналдум, Фабиньо – Мане, Салах, Фирмино

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон – Жоржиньо, Ковачич – Баркли, Пулишич, Педро – Жиру

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Ливерпуль выглядит однозначным фаворитом поединка. Мерсисайдцы в межсезонье практически не претерпели изменений – да и зачем они, если в распоряжении Юргена Клоппа есть слаженная и мощная команда, которая готова бороться за все трофеи.

Челси не только сменил тренера, но и в связи с трансферным баном потерял возможность кадрового усиления команды, поэтому пока лондонцы не выглядят соперником, который способен нанести Ливерпулю серьезные проблемы.

С этим согласны и букмекеры, которые в матче за Суперкубок УЕФА-2019 также отдают серьезное преимущество команде Юргена Клоппа.

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