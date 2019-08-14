Ліверпуль – Челсі: анонс матчу за Суперкубок УЄФА-2019

Ліверпуль та Челсі визначать володаря Суперкубка УЄФА-2019. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль – Челсі

14 серпня, 22:00. Стамбул, Водафон Парк

Головний арбітр: Стефані Фраппар (Франція)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Єврокубковий сезон 2018/19 пройшов під знаком англійських команд: Арсенал та Челсі з'ясовували переможця Ліги Європи, а Тоттенхем та Ліверпуль – тріумфатора Ліги чемпіонів. Мерсисайдці та "пенсіонери" здолали свої опонентів та окрім, власне, єврокубкових трофеїв, завоювали і право участі в поєдинку за Суперкубок УЄФА, який цього року прийме Стамбул. До слова, саме тут 14 років тому Ліверпуль здобув свій 5-й Кубок чемпіонів, обігравши у знаменитому фіналі Мілан. Щоправда, той поєдинок приймала інша арена – Олімпійський стадіон Стамбула.

Ліверпуль – Челсі: прогноз на Суперкубок УЄФА-2019

Даний матч можна назвати історичним, адже це перший фінал Суперкубка між двома представниками Англії. Крім того, вперше в історії футболу фінал чоловічого турніру розсудить повністю жіноча бригада арбітрів – головною рефері стане француженка Стефані Фраппар.

Ліверпуль та Челсі вже розпочали сезон 2019/20, щоправда, зробили це по-різному. "Червоні" в рідних стінах без проблем здолали новачка АПЛ Норвіч, а Челсі, можливо, не зовсім по грі, але все ж з тріском програв Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (0:4). Тому до Туреччини команди прибули з різним настроєм, але навряд чи це стане вирішальним фактором у сьогоднішній дуелі.

Челсі у міжсезоння знову змінив головного тренера – Мауріціо Саррі лише через рік роботи покинув Лондон та опинився в Ювентусі. Після деяких пошуків нового наставника керівництво "пенсіонерів" зупинилося на кандидатурі Френка Лемпарда – легенди Челсі, який не зумів вивести Дербі Каунті у Прем'єр-лігу. Але найголовнішою втратою "синіх" став відхід Едена Азара, який все ж реалізував свою мрію та підписав контракт із Реалом. Заборона ФІФА реєструвати новачків позбавила Челсі можливості знайти заміну лідеру, тому склад команди поповнив лише Крістіан Пулішіч, який був підписаний ще взимку. Крім того, повноправним гравцем Челсі став і екс-хавбек Реала Матео Ковачіч.

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У Ліверпуля порівняно з минулим сезоном змін куди менше. Мерсисайдці зберегли всіх лідерів команди, але обійшлися, по суті, без серйозних придбань. "Червоні" витратили на підписання новачків лише трохи більше 4-х млн фунтів – другий найгірший показник в АПЛ після Норвіча. Попри це Ліверпуль кадрово точно не став слабшим, на відміну від того ж Челсі зразка сезону 2018/19.

Статистика протистояння та цікаві факти

– Команди зустрічалися в єврокубках 10 разів. Ліверпуль виграв двічі, Челсі – тричі, а ще 5 матчів завершились миром. Різниця голів – 10:12 на користь лондонців.

– Ліверпуль 6 разів грав у поєдинках за Суперкубок УЄФА, у трьох з них мерсисайдці здобули перемогу.

– Челсі брав участь у матчах за Суперкубок УЄФА 4 рази: дві перемоги та дві поразки. Цікаво, що обидва останні матчі в турнірі лондонці програли, а їхній нинішній наставник Френк Лемпард тоді був капітаном команди.

– В будь-якому разі Англія отримає свій 8-й Супербкубок УЄФА. Більше лише в Іспанії (15) та Італії (9). Крім того, вперше з 2013 року трофей здобуде команда не з Іспанії.

– Цей матч стане 8-м в історії Суперкубка УЄФА між представниками однієї країни. Раніше 5 разів сильнішого з'ясовували іспанці, ще двічі – італійці.

– В історії Суперкубка УЄФА був забитий лише один автогол. Його автором став захисник Фейєнорда Патрік Паауве в матчі проти Реала (2002 рік).

Кадрова ситуація

Вже у стартовому матчі АПЛ Ліверпуль зазнав вагомої втрати – основний голкіпер Аліссон на рівному місці отримав травму та вибув щонайменше на 6 тижнів. Таким чином у воротах мерсисайдців точно вийде іспанський новачок Адріан, який вже дебютував за Ліверпуль у переможному матчі проти Норвіча. Також не полетів у Стамбул Деян Ловрен. Офіційно – через хворобу, але в той же час британські ЗМІ інформують, що хорват веде перемовини з іншими клубами. Всі інші гравці – у розпорядженні Юргена Клоппа.

У Челсі під великим сумнівом участь Н'Голо Канте. Француз лише нещодавно відновився після травми та вийшов на заміну в поєдинку проти Манчестер Юнайтед, але знову отримав пошкодження, тому навряд чи тренер ризикуватиме здоров'ям одного з лідерів команди. Певні проблеми є і у Вілліана та Рюдігера. За словами Лемпарда, обоє готові зіграти, але у стартовому складі їх чекати не варто – вони розпочнуть матч на лаві запасних.

А от хто точно не зіграє, то це Каллум Хадсон Одой та Рубен Лофтус-Чік – обоє вже тривалий час перебувають у лазареті.

Орієнтовні склади на матч Ліверпуль – Челсі

Ліверпуль: Адріан – Александер-Арнольд, ван Дейк, Матіп, Робертсон – Хендерсон, Вейналдум, Фабінью – Мане, Салах, Фірміно

Челсі: Кепа – Аспілікуета, Крістенсен, Зума, Емерсон – Жоржінью, Ковачіч – Барклі, Пулішіч, Педро – Жиру

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Ліверпуль виглядає однозначним фаворитом поєдинку. Мерсисайдці у міжсезоння практично не зазнали змін – та й навіщо вони, якщо у розпорядженні Юргена Клоппа є злагоджена та потужна команда, яка готова боротися за всі трофеї.

Челсі не лише змінив тренера, а й через трансферний бан втратив можливість кадрового підсилення команди, тому наразі лондонці не виглядають суперником, який здатен завдати Ліверпулю серйозних проблем.

З цим згодні і букмекери, які в матчі за Суперкубок УЄФА-2019 також віддають серйозну перевагу команді Юргена Клоппа.

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