Ливерпуль – Челси: прогноз на Суперкубок УЕФА-2019

Ливерпуль и лондонский Челси сойдутся в поединке за Суперкубок Европы. Какой прогноз на матч подскажет "Футбол 24".

Поединок Ливерпуль – Челси состоится 14 августа в Стамбуле на стадионе Водафон Парк. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Ливерпуль – Челси, прогноз букмекеров на матч Суперкубка УЕФА:

По мнению авторитетной британской конторы William Hill, безусловным фаворитом противостояния является команда Юргена Клоппа. На победу мерсисайдцев принимают ставки с коэффициентом 1,6. Вероятность ничьи оценивается баллом 4,0. В итоговый успех Челси здесь не слишком верят – коэффициент 5,5.

Похожие цифры предлагают и австрийцы из Bwin. На Ливерпуль можно поставить с баллом 1,6. Потенциальный триумф лондонцев оценивается коэффициентом 5,5. Ничья тоже маловероятна. Коэффициент на такой исход составляет 4,1.

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