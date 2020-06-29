Ливерпуль будет соревноваться с Манчестер Сити за одного из лучших защитников Чемпионшипа

Ливерпуль в случае неудачи с Калиду Кулибали может переключиться на другие варианты усиления обороны.

Новоиспеченные чемпионы Англии обратили внимание на центрбека Лидса Бена Уайта, информирует Football Insider.

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22-летний англичанин является абсолютно незаменимым игроком "павлинов" в этом сезоне, проведя на поле 39 матчей Чемпионшипа от звонка до звонка. Тренер Лидса Марсело Бьелса очень доволен игрой Уайта, однако его контракт принадлежит Брайтону. Именно "чайки" могут получить серьезные деньги от Ливерпуля или других грандов, которые интересуются Беном. Ожидается, что Брайтон будет продавать защитника не менее, чем за 35 млн фунтов.

Добавим, что главным претендентом на Уайта считался Манчестер Сити, но Ливерпуль может попытаться перехватить игрока из-под носа у конкурентов.

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