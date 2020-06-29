toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КАРПАТЫ ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ АНДРЕЙ ЛУНИН

Ливерпуль будет соревноваться с Манчестер Сити за одного из лучших защитников Чемпионшипа

17:24 - Читати українською
Ливерпуль будет соревноваться с Манчестер Сити за одного из лучших защитников Чемпионшипа
Бен Уайт / Getty Images

Ливерпуль в случае неудачи с Калиду Кулибали может переключиться на другие варианты усиления обороны.

Новоиспеченные чемпионы Англии обратили внимание на центрбека Лидса Бена Уайта, информирует Football Insider.

"Джейдон выглядел бы очень хорошо в красной футболке": Клопп иронически оценил шансы Ливерпуля подписать Санчо

22-летний англичанин является абсолютно незаменимым игроком "павлинов" в этом сезоне, проведя на поле 39 матчей Чемпионшипа от звонка до звонка. Тренер Лидса Марсело Бьелса очень доволен игрой Уайта, однако его контракт принадлежит Брайтону. Именно "чайки" могут получить серьезные деньги от Ливерпуля или других грандов, которые интересуются Беном. Ожидается, что Брайтон будет продавать защитника не менее, чем за 35 млн фунтов.

Добавим, что главным претендентом на Уайта считался Манчестер Сити, но Ливерпуль может попытаться перехватить игрока из-под носа у конкурентов.

Мессі "звільняє" тренера, Роналду феєрить і конфузиться на очах українця, а Бензема коронує Мадрид – головне за вікенд

blog_ava
Вербич: Я очень зол, так нельзя делать, если хочешь выйти в плей-офф Лиги чемпионов
06:30
7676
Теги
Англия Бен Бен Уайт Манчестер Сити Манчестер Сити Трансферы Брайтон Брайтон Лидс Лидс Трансферы Ливерпуля Ливерпуль Ливерпуль
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
мин
Минай
18:00
Ингулец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук