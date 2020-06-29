Ліверпуль змагатиметься з Манчестер Сіті за одного з найкращих захисників Чемпіоншипу

Ліверпуль у разі невдачі з Каліду Кулібалі може переключитися на інші варіанти підсилення оборони.

Новоспечені чемпіони Англії звернули увагу на центрбека Лідса Бена Вайта, інформує Football Insider.

"Джейдон виглядав би дуже добре в червоній футболці": Клопп іронічно оцінив шанси Ліверпуля підписати Санчо

22-річний англієць є абсолютно незамінним гравцем "павичів" у цьому сезоні, провівши на полі 39 матчів Чемпіоншипу від дзвінка до дзвінка. Тренер Лідса Марсело Б'єлса дуже задоволений грою Вайта, однак його контракт належить Брайтону. Саме "чайки" можуть отримати серйозні гроші від Ліверпуля або інших грандів, які цікавляться Беном. Очікується, що Брайтон продаватиме захисника не менш, ніж за 35 млн фунтів.

Додамо, що головним претендентом на Вайта вважався Манчестер Сіті, але Ліверпуль може спробувати перехопити гравця з-під носа у конкурентів.

Мессі "звільняє" тренера, Роналду феєрить і конфузиться на очах українця, а Бензема коронує Мадрид – головне за вікенд