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Ліверпуль змагатиметься з Манчестер Сіті за одного з найкращих захисників Чемпіоншипу

17:24 - Читать на русском
Ліверпуль змагатиметься з Манчестер Сіті за одного з найкращих захисників Чемпіоншипу
Бен Вайт / Getty Images

Ліверпуль у разі невдачі з Каліду Кулібалі може переключитися на інші варіанти підсилення оборони.

Новоспечені чемпіони Англії звернули увагу на центрбека Лідса Бена Вайта, інформує Football Insider.

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22-річний англієць є абсолютно незамінним гравцем "павичів" у цьому сезоні, провівши на полі 39 матчів Чемпіоншипу від дзвінка до дзвінка. Тренер Лідса Марсело Б'єлса дуже задоволений грою Вайта, однак його контракт належить Брайтону. Саме "чайки" можуть отримати серйозні гроші від Ліверпуля або інших грандів, які цікавляться Беном. Очікується, що Брайтон продаватиме захисника не менш, ніж за 35 млн фунтів.

Додамо, що головним претендентом на Вайта вважався Манчестер Сіті, але Ліверпуль може спробувати перехопити гравця з-під носа у конкурентів.

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Теги
Англія Бен Бен Вайт Манчестер Сіті Манчестер Сіті Трансфери Брайтон Брайтон Лідс Лідс Трансфери Ліверпуля Ліверпуль Ліверпуль
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