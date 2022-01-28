Мерсисайдцы завершают переговоры по переходу вингера Порту Луиса Диаса, утверждает The Athletic.

Дибала размышляет над будущим в Ювентусе – Ливерпуль уже контактировал с ним

Ливерпуль согласился заплатить 60 млн евро вместе с потенциальными бонусами. На 25-летнего колумбийца также претендовал Тоттенхэм, однако "красные" активизировались и достигли своего. Диас должен будет страховать, а в будущем и заменить кого-нибудь из трио Салах-Мане-Фирмино. Всем им около 30 лет, а действующие контракты с Ливерпулем истекают летом 2023-го.

Диас в текущем сезоне провел 28 матчей, в которых оформил 16 голов и 6 ассистов. Звезда Порту пересекался с Ливерпулем на групповой стадии ЛЧ, однако забивал только Милану (по голу в каждом матче против "россонери").

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