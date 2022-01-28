Мерсисайдці завершують переговори щодо переходу вінгера Порту Луїса Діаса, стверджує The Athletic.

Дибала роздумує над майбутнім у Ювентусі – Ліверпуль вже контактував з ним

Ліверпуль погодився заплатити 60 млн євро разом з потенційними бонусами. На 25-річного колумбійця також претендував Тоттенхем, однак "червоні" активізувались і досягли свого. Діас повинен буде страхувати, а в майбутньому і замінити когось з тріо Салах-Мане-Фірміно. Усім їм близько 30 років, а чинні контракти з Ліверпулем закінчуються влітку 2023-го.

Додамо, що Діас у поточному сезоні провів 28 матчів, в яких оформив 16 голів і 6 асистів. Зірка Порту перетинався з Ліверпулем на груповій стадії ЛЧ, проте забивав лише Мілану (по голу в кожному матчі проти "россонері").

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