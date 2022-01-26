Дибала размышляет над будущим в Ювентусе – Ливерпуль уже контактировал с ним
Будущее вингера "Старой синьоры" Пауло Дибалы в Турине остается неопределенным.
Контракт аргентинской звезды с клубом рассчитан до конца текущего сезона, а садиться за стол переговоров по новому соглашению стороны планируют в феврале. Сейчас за ситуацией внимательно следит Ливерпуль, информирует TMW.
Ювентус поставил ультиматум Дибали
Команда Юргена Клоппа готова приютить Пауло, если он будет заинтересован в таком развитии событий. Мерсисайдцы, по информации итальянской прессы, уже контактировали с Дибалой, чтобы узнать его дальнейшие намерения, но футболист пока остается в раздумьях.
Напомним, вингер одевает футболку Юве с 2015 года. В текущем сезоне 28-летний Пауло Дибала провел 23 матча, отличился 11 голами и 4 ассистами.
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