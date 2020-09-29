Александр Ляказетт шокував господарів, відкривши рахунок після недолугих дій захисника мерсисайдців Ендрю Робертсона.

Ліверпуль офіційно підписав Діогу Жоту

Проте радість "канонірів" тривала лише три хвилини – Мане вирівняв становище, а згодом сам Робертсон реабілітувався та вивів свою команду вперед. Після перерви підопічні Клоппа продовжували володіти ініціативою, що вилилось у третій та фінальний гол від новачка мерсисайдців Діогу Жоти.

Після трьох турів АПЛ Ліверпуль розташувався на другій сходинці, Арсенал – 5-й.

Ліверпуль впевнено здолав Арсенал і зрівнявся з лідерами АПЛ – Жота забив дебютний гол за мерсисайдців