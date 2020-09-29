Ліверпуль – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль приймаd Арсенал у 3 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Арсенал на Футбол 24.
Александр Ляказетт шокував господарів, відкривши рахунок після недолугих дій захисника мерсисайдців Ендрю Робертсона.
Ліверпуль офіційно підписав Діогу Жоту
Проте радість "канонірів" тривала лише три хвилини – Мане вирівняв становище, а згодом сам Робертсон реабілітувався та вивів свою команду вперед. Після перерви підопічні Клоппа продовжували володіти ініціативою, що вилилось у третій та фінальний гол від новачка мерсисайдців Діогу Жоти.
Після трьох турів АПЛ Ліверпуль розташувався на другій сходинці, Арсенал – 5-й.
Ліверпуль впевнено здолав Арсенал і зрівнявся з лідерами АПЛ – Жота забив дебютний гол за мерсисайдців