Правительство Великобритании озвучило свою однозначную позицию по созданию Суперлиги.

Суд Европейского Союза в четверг, 21 декабря, принял судьбоносное решение по Суперлиге, разрешив клубам выступать во вновь турнире.

Суд ЕС принял официальное решение в пользу Суперлиги – УЕФА и ФИФА проиграли скандальное дело

Как сообщает издание inews.co.uk, правительство Великобритании будет блокировать любые попытки футбольных клубов Премьер-лиги присоединиться к Суперлиге

"Попытка создать Суперлигу стала определяющим моментом в английском футболе и была осуждена фанатами, клубами и правительством.

Тогда мы приняли решительные меры, инициировав проверку футбольного управления под руководством болельщиков, которая призвала к созданию нового независимого чемпионата английского футбола.

В скором времени мы рассмотрим законодательство, которое сделает это реальностью, и запретит клубам присоединяться к любым подобным самостоятельным соревнованиям в будущем", – говорит представитель DCMS.

По информации издания, всего шесть клубов Премьер-лиги ранее заявляли о желании принять участие, а именно Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Тоттенхэм, но затем отказались от участия.

Отметим, что решение суда ЕС фактически означает, что клубы получат право создавать новые турниры. В частности, Суперлигу, которую ряд топ-клубов рассматривали как альтернативу Лиге чемпионов. Любой клуб может теперь участвовать в новых турнирах, а УЕФА и ФИФА не имеют права налагать санкции.

Суперлига готовится к запуску: объявлен новый формат, известны сенсационные участники и дата старта