У першому півфінальному поєдинку Кубка англійської ліги між Ліверпулем і Арсеналом голів побачити не вдалося. Звіт читайте на "Футбол 24".

У цьогорічному розіграші Кубка ліги вже визначився один фіналіст. Ним став Челсі, який переграв Тоттенхем у двох матчах, а суперником "аристократів" може стати інший лондонський клуб – Арсенал. Для цього "канонірам" необхідно пройти Ліверпуль. Перша зустріч проходила на Енфілді.

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Юрген Клопп виставив основний склад, якому не вистачало лишень Салаха, Мане та Кейта (вони виступають на Кубку Африки). Замість них вийшли Мілнер, Мінаміно та Фірміно. Крім того, через пошкодження гру пропускав Алькантара. Мікель Артета теж виставив усіх доступних лідерів – в заявку не потрапили тільки травмований Томіясу, хворий на COVID-19 Едегор і делеговані на КАН Обамеянг, Парті, Ель-Нені й Пепе. Місце в атаці знайшов Нкетія, позицію правого фулбека закрив Соареш, а в опорній зоні з'явився Локонга.

Перший тайм розчарував обох тренерів. Арсенал досить рідко ходив у атаку й взагалі нічого не створив у першому таймі – в актив можна занести тільки зміщення Сака з правого флангу на дриблінгу, які раз за разом завершувались успіхом. Натомість, вистачало дурних помилок в обороні. Зокрема, вже на 10-й хвилині лондонці привезли собі кутовий невдалим пасом на голкіпера, а на 12-й Ремсдейл вибив м'яч прямо у Хендерсона. На щастя для "канонірів", цей епізод завершився лишень корнером.

До помилок в захисті додалася кадрова криза. На 10-й хвилині Мікель Артета втратив Соареша через травму, а на 24-й гості ще й у меншості залишились – це Джака вдарив Жоту в корпус високо піднятою ногою, намагаючись вибити закидання з глибини на хід Діогу. Граніт отримав 5 вилучення з часу переходу в Арсенал. Жоден з гравців АПЛ, починаючи із сезону 2016/17, не отримував стільки червоних карток у всіх турнірах.

Лондонці зняли з гри Нкетію, випустивши Холдінга. Ліверпуль одразу ж захопив контроль над м'ячем і почав довго розкатувати його на чужій половині – "гармаші" не могли його відібрати. Втім, жодного моменту з цього контролю мерсисайдці не витиснули. Не вдалося навіть влучити у площину воріт. У господарів була лишень велика кількість кутових, але їхній розіграш не становив проблем для оборони Арсенала.

Під кінець першого тайму лондонці ще й почали активніше працювати в атаці, організувавши кілька перспективних підходів. Зрештою, на перерву команди відправились за нулів на табло. Юрген Клопп був дуже незадоволений.

Другий тайм розпочався без замін. На його початку промайнула надія, що футболісти створять багато моментів, адже вже на 48-й хвилині Мінаміно міг забити шедевр. При подачі з лівого флангу м'яч зрізався з ноги японця й полетів у дальню дев'ятку, промайнувши над поперечкою. Втім, у наступні 20 хвилин зустрічі чогось цікавого вболівальники не побачили. Арсенал закрився у середньому блоці й іноді контратакував через фланги, а Ліверпуль не знав, як пройти оборону гостей.

В середині тайму суперники несподівано розмінялись дійсно небезпечними моментами. Так, на 68-й хвилині Джонс виграв боротьбу й п'яткою віддав пас на хід Робертсону, а Енді запустив передачу на лівий край штрафного. Мінаміно звідти пробив у дальній кут – м'яч пройшов паралельно воротам, але дуже близько від них!

Арсенал відповів на 71-й закиданням Тірні у зону між центрбеками точно на ногу Сака. Букайо отримав м'яч прямо перед Аліссоном і навіть пробив, але дистанція була занадто короткою – бразилець врятував господарів! До речі, це був перший удар у площину за весь матч.

Після цього в поєдинку знову настало затишшя. Його не змогли розвіяти ні потрійна заміна Юргена Клоппа, ні вихід Тавареша у гостей. Окслейд-Чемберлейн на 82-й хвилині спробував забити з дистанції, однак м'яч пройшов над воротами. Крім того, на 88-й Фірміно накрив Габріеля при виносі, а сфера зрикошетила у площину – втім, саме там стояв Ремсдейл.

Вирвати перемогу Ліверпуль міг на 90-й хвилині, коли Ремсдейл помилився при виході на подачу. Мінаміно опинився перед майже порожніми воротами (там стояв лишень Вайт) й метрів з 14-ти пробив, однак м'яч полетів на трибуни! Ще за дві хвилини Джонс стріляв з лівого краю штрафного – Ремсдейл виручив Арсенал!

У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Доля путівки у фінал Кубка ліги буде вирішуватись на Емірейтс.

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