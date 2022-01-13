Роналду, Ибра, экс-звезда Днепра, неожиданное приобретение шейхов – рейтинг самых дорогих форвардов "за 30"
Transfermarkt сформировал десятку самых дорогих трансферов среди возрастных центрфорвардов.
1. Криштиану Роналду (33 года). Реал → Ювентус. 117 млн евро. Сезон 2018/19.
2. Габриэль Батистута (31 год). Фиорентина → Рома. 36,2 млн евро. Сезон 2000/01.
3. Крис Вуд (30 лет). Бернли → Ньюкасл. 30 млн евро. Сезон 2021/22.
4. Антони Модест (30 лет). Кельн → Тяньцзинь Цюаньцзянь. 29 млн евро. Сезон 2018/19.
5. Диего Милито (30 лет). Дженоа → Интер. 28 млн евро. Сезон 2009/10.
6. Самуэль Это'О (30 лет). Интер → Анжи. 27 млн евро. Сезон 2011/12.
7. Марко Арнаутович (30 лет). Вест Хэм → Шанхай СИПГ. 25 млн евро. Сезон 2019/20.
8. Никола Калинич (30 лет). Фиорентина → Милан. 22,5 млн евро. Сезон 2018/19.
9. Златан Ибрагимович (30 лет). Милан → ПСЖ. 21 млн евро. Сезон 2012/13.
10. Оливье Жиру (31 год). Арсенал → Челси. 17 млн евро. Сезон 2017/18.