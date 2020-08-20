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Ливерпуль анонсировал два спарринга во время австрийских сборов

00:45 - Читати українською
Ливерпуль анонсировал два спарринга во время австрийских сборов
Юрген Клопп / Фото ФК Ливерпуль

Тренерский штаб Ливерпуля будет иметь шанс оценить своих игроков на фоне известных европейских клубов.

 

Мерсисайдцы решили разбавить ежедневные тренировки на сборах в Австрии двумя спарингами. Соперниками Ливерпуля станут Штутгарт и Зальцбург, сообщает официальный сайт клуба.

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Подопечные Юргена Клоппа посоревнуются с немецкой комадоюю 22 августа, а через три дня на тренировочную базу "красных" посетит Зальцбург.

Напомним, уже 29 августа на Ливерпуль ожидает поединок с Арсеналом в рамках Суперкубка Англии.

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Англия Зальцбург Зальцбург Межсезонные сборы Товарищеские матчи Арсенал - Ливерпуль Товарищеские матчи Ливерпуль Ливерпуль Штутгарт Штутгарт
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