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Ярмоленко, Фред и еще 5 игроков АПЛ, которые выступали в украинском чемпионате. Что их ждет в новом сезоне

09:23 166 Читати українською
Ярмоленко, Фред и еще 5 игроков АПЛ, которые выступали в украинском чемпионате. Что их ждет в новом сезоне
Мхитарян и Фернандиньо / Н. Бочко

В сезоне-2018/19 английской Премьер-лиги сыграют 7 известных футболистов, которые в свое время выступали в УПЛ. Рассказываем, какие роли в своих командах они будут играть.

Фернандиньо, Виллиан и Мхитарян уже обжились в английском чемпионате, Лукас Перес с ним знаком, Ярмоленко и Фред переехали на Туманный Альбион в середине этого лета, а Бернард стал громким переходом в трансферный дедлайн.

Фернандиньо – Манчестер Сити

Выступления в УПЛ: Шахтер (2005-2013 годы)

Основной опорный полузащитник команды Хосепа Гвардиолы. В чемпионском сезоне был фактически незаменимой фигурой для Манчестер Сити в центре поля. Фернандиньо уже 33, но его статус в новом сезоне вряд ли изменится. Клуб никого не приобрел на замену, Гюндоган на этой позиции не столь органичен из-за постоянных травм, а ставить в опорную зону Фодена или Зинченко – это не выход.

Виллиан – Челси

Выступления в УПЛ: Шахтер (2007-2013 годы)

Как и Фернандиньо, 5 сезонов подряд является игроком основной обоймы в своем клубе АПЛ. Несмотря на сложные периоды для Челси, Виллиан стабильно не опускается ниже определенного уровня. Лондонцы отклонили 3 предложения Барселоны по трансферу Виллиана – показатель того, что новый наставник Маурицио Сарри видит его на фланге атаки в своей схеме 4-3-3. Хадсон-Одой ему пока не конкурент, а борьбу с Педро и Мозесом нужно завершать в свою пользу.

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Генрих Мхитарян

Выступления в УПЛ: Металлург Д (2009-2010 годы), Шахтер (2010-2013 годы)

Зимой в рамках суперобмена между Манчестер Юнайтед и Арсеналом переехал в Лондон. На Эмирейтс Генрих сразу стал основным, но вернуть свою форму образца выступлений в Боруссии Д не успел. Арсенал переживает перестройку, однако позициям Мхитаряна это не угрожает – новый наставник Унаи Эмери также отводит ему одну из главных ролей в атаке. Армянин имеет хорошие условия, чтобы засиять в АПЛ как следует.

Андрей Ярмоленко – Вест Хэм

Выступления в УПЛ: Динамо (2007-2017 годы)

Второй шанс для Ярмоленко заявить о себе в Европе. В Боруссии ему помешали перспективные молодые конкуренты и травмы, в Вест Хэме будет не легче. Андрей из-за повреждения уже пропустил половину предсезонной подготовки "молотобойцев", а борьба за основу здесь не меньше. Антонио, Снодграсс имеют такие же шансы на стартовый состав, остальные три места в атаке забронированы за Андерсоном, Арнаутовичем и Чичарито. Вест Хэм много потратил на рынке, поэтому от команды ждут результатов здесь и сейчас. Ярмоленко должен очень ударно начать чемпионат.

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Фред – Манчестер Юнайтед

Выступления в УПЛ: Шахтер (2013-2018 годы)

Самый продуктивный игрок украинского чемпионата, которому Шахтер обязан своими последними успехами, за 60 млн евро перешел в Манчестер Юнайтед и сразу интегрировался в полузащиту "дьяволов". Первый официальный блин вышел комом, но кардинально на перспективы Фреда он не повлияет. Многофункциональность хавбека сборной Бразилии облегчит жизнь Погба. Правда, рядом с ними всегда нужен чистый разрушитель. Фред не должен затеряться в АПЛ.

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Бернард – Эвертон

Выступления в УПЛ: Шахтер (2013-2018 годы)

Капризный бразилец отработал свой "золотой" контракт с Шахтером и убежал из Украины свободным агентом. Нести тяжелое бремя его зарплаты согласился Эвертон. Бесплатно получить такого игрока для увеличения вариантов на флангах атаки – успех для Марку Силвы. Однако надеяться, что Бернард сразу выигрывает конкуренцию у Ришарлисона, Волкота, Боласи и Калверта-Льюина, было бы опрометчиво.

Лукас Перес – Вест Хэм

Выступления в УПЛ: Карпаты (2011-2013 годы), Динамо (2013 год)

Прогнозируемо не закрепился в Арсенале, и после аренды в Депортиво нашел подходящее место работы. Вест Хэм взял испанца для расширения глубины передней линии. Приход Лукаса Переса придаст гибкости атакам коллектива Мануэля Пеллегрини, но первым выбором коуча экс-"карпатовец" не станет.

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Англия Статьи Фред Фред Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Лукас Перес Лукас Перес Бернард Бернард Виллиан Виллиан Фернандиньо Фернандиньо Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян
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