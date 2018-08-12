Ливерпуль – Вест Хэм: Ярмоленко не попал в стартовый состав

Атакующий полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко сегодня может дебютировать в АПЛ. Правда, украинец не попал в стартовый состав на матч 1-го тура Премьер-лиги против Ливерпуля, а начнет поединок в запасе.

Наставник Вест Хэма Мануэль Пеллегрини определился со стартовым составом команды на поединок 1-го тура АПЛ 2018/19 против Ливерпуля.

Переход Ярмоленко в Вест Хэм попал в десятку самых нелепых трансферов лета-2018 по версии FourFourTwo

Андрей Ярмоленко начнет данный поединок в запасе, информирует официальный Twitter Вест Хэма.

К слову, в стартовый состав попали сразу 5 других летних новичков команды – Фелипе Андерсон, Уилшир, Бальбуэна, Фредерикс и Фабиански.

Что касается Ливерпуля, то в основе в официальном матче дебютирует Алиссон, а Фабиньо и Шакири начнут матч в резерве.

Напомним, украинец перешел в Вест Хэм из Боруссии Д и уже успел провести 3 товарищеских поединка за новый клуб. Трансфер Ярмоленко обошелся лондонцам примерно в 20 млн евро.

Матч Ливерпуль – Вест Хэм начался в 15:30 по киевскому времени.