"Дайте мне список травмированных игроков Ливерпуля и сравните его с лучшим составом мерсисайдцев. У Ливерпуля лишь одна серьезная потеря – это ван Дейк. Это, по-прежнему достаточно сильная команда.

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Что касается Гарета Бейла, то у нас есть еще одна тренировка. Накануне он тренировался в общей группе. Если бы меня спросили сейчас, будет ли он участвовать в матче с Ливерпулем, я бы ответил, что нет. Но мы посмотрим", – цитирует Моуринью Goal.com.

Заметим, Тоттенхэм и Ливерпуль расположились на вершине турнирной таблицы, имея в активе по 25 пунктов. "Шпоры" опережают мерсисайдцев лишь по дополнительным показателям.

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