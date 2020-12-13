Саутгемптон разгромил Шеффилд Юнайтед и поднялся в топ-3 АПЛ – "клинки" не выигрывают уже 15 матчей
В рамках воскресной программы 12-го тура АПЛ Шеффилд Юнайтед на выезде уступил Саутгемптону. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2020/21, 12-й тур
Саутгемптон – Шеффилд Юнайтед – 3:0
Голы: Адамс, 34, Армстронг, 62, Редмонд, 83
Кристал Пелас – Тоттенхем – начало в 16:15
Фулхем – Ливерпуль – начало в 18:30
Арсенал – Бернли – начало в 21:15
Лестер Сити – Брайтон – начало в 21:15
Саутгемптон в родных стенах принимал откровенного аутсайдера турнирной таблицы Шеффилд Юнайтед. "Святые" с первых минут матча выглядели явными фаворитами встречи. Они высоко прессинговали защиту соперника, не позволяя "клинкам" выйти из обороны. На 34-й минуте, после навеса со стандарта и сумбура в штрафной, Адамс на добивании сумел запихнуть мяч в сетку – 1:0. Шеффилд же за все тайм нанес только один удар в сторону ворот, точность которого оставляла желать лучшего.
Зинченко может перейти в Вулверхэмптон – "волки" планируют подписать украинца уже зимой
Во втором тайме ситуация на поле не изменилась – хозяева полностью контролировали игру и играли в свое удовольствие. На 62-й Армстронг с линии штрафной пробивал по воротам и мяч рикошетом от защитника залетел в сетку. Под занавес поединка Редмонд ворвался в штрафную и мощно выстрелил в правый угол, увеличив преимущество до разгромного. Уверенная победа "святых" – 3:0.
Благодаря этой победе Саутгемптон поднялся на третью строчку турнирной таблицы, а "клинки" продлили безвыигрышную серию до 15-и матчей.