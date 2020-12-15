"Дайте мені список травмованих гравців Ліверпуля і порівняйте його з найкращим складом мерсисайдців. У Ліверпуля лише одна серйозна втрата – це ван Дейк. Це, як і раніше, досить сильна команда.

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Що стосується Гарета Бейла, то у нас є ще одне тренування. Напередодні він тренувався в загальній групі. Якби мене запитали зараз, чи буде він брати участь в матчі з Ліверпулем, я б відповів, що ні. Але ми подивимося", – цитує Моурінью Goal.com

Зауважимо, Тоттенхем та Ліверпуль розташувались на вершині турнірної таблиці, маючи в активі по 25 пунктів. "Шпори" випереджають мерсисайдців лише за додатковими показниками.

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