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Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко – третий лучший игрок "горожан" по версии WhoScored

20:38 85 Читати українською
Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко – третий лучший игрок "горожан" по версии WhoScored
Зинченко против Салаха / Манчестер Сити

Украинец Александр Зинченко вместе с Манчестер Сити завоевал Суперкубок Англии благодаря победе над Ливерпулем.

Суперкубок Англии
Ливерпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сити
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоэль Матип
 
Рахим Стерлинг 12’
12’ Рахим Стерлинг
77’ Жоэль Матип

Украинский универсал Александр Зинченко вышел в стартовом составе Манчестер Сити на поединок против Ливерпуля в Суперкубке Англии.

Пенальти Зинченко и гениальное спасение Уокера в видеообзоре матча Ливерпуль – Манчестер Сити

Украинец отыграл весь поединок, а в серии пенальти реализовал четвертый 11-метровый удар, что позволило его команде праздновать победу в матче.

Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко забил в серии пенальти и помог завоевать Суперкубок Англии-2019

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил действия Зинченко в 7,4 балла. Это третий самый высокий результат среди игроков Манчестер Сити. Лучше украинца, по мнению WhoScored, провели матч Клаудио Браво и Кайл Уокер.

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Теги
Англия Ливерпуль - Манчестер Сити Украинцы за рубежом Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити
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