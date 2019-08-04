Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко – третий лучший игрок "горожан" по версии WhoScored

Украинец Александр Зинченко вместе с Манчестер Сити завоевал Суперкубок Англии благодаря победе над Ливерпулем.

Украинский универсал Александр Зинченко вышел в стартовом составе Манчестер Сити на поединок против Ливерпуля в Суперкубке Англии.

Пенальти Зинченко и гениальное спасение Уокера в видеообзоре матча Ливерпуль – Манчестер Сити

Украинец отыграл весь поединок, а в серии пенальти реализовал четвертый 11-метровый удар, что позволило его команде праздновать победу в матче.

Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко забил в серии пенальти и помог завоевать Суперкубок Англии-2019

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил действия Зинченко в 7,4 балла. Это третий самый высокий результат среди игроков Манчестер Сити. Лучше украинца, по мнению WhoScored, провели матч Клаудио Браво и Кайл Уокер.