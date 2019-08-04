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Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко – третій найкращий гравець "містян" за версією WhoScored

20:38 1531 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко – третій найкращий гравець "містян" за версією WhoScored
Зінченко проти Салаха / Манчестер Сіті

Українець Олександр Зінченко разом з Манчестер Сіті здобув Суперкубок Англії завдяки перемозі над Ліверпулем.

Суперкубок Англії
Ліверпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сіті
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоель Матіп
 
Рахім Стерлінг 12’
12’ Рахім Стерлінг
77’ Жоель Матіп

Український універсал Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті на поєдинок проти Ліверпуля у Суперкубку Англії.

Пенальті Зінченка і геніальне рятування Вокера у відеоогляді матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті

Українець відіграв весь поєдинок, а у серії пенальті реалізував четвертий 11-метровий удар, що дозволило його команді святкувати перемогу у матчі.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко забив у серії пенальті та допоміг завоювати Суперкубок Англії-2019

Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив дії Зінченка у 7,4 бала. Це третій найвищий результат серед гравців Манчестер Сіті. Краще за українця, на думку WhoScored, провели матч Клаудіо Браво та Кайл Вокер.

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Теги
Англія Ліверпуль - Манчестер Сіті Українці за кордоном Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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