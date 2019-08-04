Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко – третій найкращий гравець "містян" за версією WhoScored

Українець Олександр Зінченко разом з Манчестер Сіті здобув Суперкубок Англії завдяки перемозі над Ліверпулем.

Український універсал Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті на поєдинок проти Ліверпуля у Суперкубку Англії.

Пенальті Зінченка і геніальне рятування Вокера у відеоогляді матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті

Українець відіграв весь поєдинок, а у серії пенальті реалізував четвертий 11-метровий удар, що дозволило його команді святкувати перемогу у матчі.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко забив у серії пенальті та допоміг завоювати Суперкубок Англії-2019

Авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив дії Зінченка у 7,4 бала. Це третій найвищий результат серед гравців Манчестер Сіті. Краще за українця, на думку WhoScored, провели матч Клаудіо Браво та Кайл Вокер.