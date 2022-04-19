Ливерпуль принимает Манчестер Юнайтед в перенесенном матче 30-го тура АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед стартовал в 22:00 по Киеву. Победа позволит команде Юргена Клоппа возглавить турнирную таблицу АПЛ, но у Ман Сити будет игра в запасе. "Красные дьяволы" претендуют на топ-4. Пока МЮ идет 5-м, отставая от Тоттенхэма на 3 очка.

Умер новорожденный сын Роналду – из двойни выжила только девочка

Поединок первого круга на Олд Траффорд завершился фиаско тогда еще подопечных Сульшера – 0:5. Отчетную игру пропускает Криштиану Роналду – вчера у нападающего Манчестер Юнайтед умер новорожденный сын.

Прямая трансляция матча – на Setanta Sports. За основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Алькантара, Хендерсон – Салах, Мане, Диас.

#LIVMUN ???? ????



Here's how we line up to face Manchester United tonight



Roberto Firmino misses out with a minor foot injury. — Liverpool FC (@LFC) April 19, 2022

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Линделёф, Магуайр, Джонс – Далот, Погба, Матич, Ван-Биссака – Эланга, Рашфорд, Бруну Фернандеш.