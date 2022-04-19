Ліверпуль приймає Манчестер Юнайтед у перенесеному матчі 30-го туру АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед стартує о 22:00 за Києвом. Перемога дозволить команді Юргена Клоппа очолити турнірну таблицю АПЛ, але Ман Сіті матиме гру в запасі. "Червоні дияволи" претендують на топ-4. Наразі МЮ йде 5-м, відстаючи від Тоттенхема на 3 очки.

Помер новонароджений син Роналду – із двійнят вижила лише дівчинка

Поєдинок першого кола на Олд Траффорд завершився фіаско тоді ще підопічних Сульшера – 0:5. Звітну гру пропускає Кріштіану Роналду – вчора у нападника Манчестер Юнайтед помер новонароджений син.

Пряма трансляція матчу – на Setanta Sports. За основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Фабінью, Алькантара, Хендерсон – Салах, Мане, Діас.

#LIVMUN ???? ????



Here's how we line up to face Manchester United tonight



Roberto Firmino misses out with a minor foot injury. — Liverpool FC (@LFC) April 19, 2022

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ліндельоф, Магуайр, Джонс – Далот, Погба, Матіч, Ван-Біссака – Еланга, Рашфорд, Бруну Фернандеш.