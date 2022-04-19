Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ – команда Клоппа б'ється за лідерство, "дияволи" без Роналду
Ліверпуль приймає Манчестер Юнайтед у перенесеному матчі 30-го туру АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед стартує о 22:00 за Києвом. Перемога дозволить команді Юргена Клоппа очолити турнірну таблицю АПЛ, але Ман Сіті матиме гру в запасі. "Червоні дияволи" претендують на топ-4. Наразі МЮ йде 5-м, відстаючи від Тоттенхема на 3 очки.
Помер новонароджений син Роналду – із двійнят вижила лише дівчинка
Поєдинок першого кола на Олд Траффорд завершився фіаско тоді ще підопічних Сульшера – 0:5. Звітну гру пропускає Кріштіану Роналду – вчора у нападника Манчестер Юнайтед помер новонароджений син.
Пряма трансляція матчу – на Setanta Sports. За основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".
Стартові склади
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Фабінью, Алькантара, Хендерсон – Салах, Мане, Діас.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ліндельоф, Магуайр, Джонс – Далот, Погба, Матіч, Ван-Біссака – Еланга, Рашфорд, Бруну Фернандеш.