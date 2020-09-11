"Нам предстоит сыграть на Энфилде. Но Энфилд только тогда становится тем самым Энфилдом, когда его трибуны заполнены.

Бьелса развеял слухи об уходе из Лидса

Ливерпуль – чемпион с постоянным стилем игры. Никаких сомнений, это одна из лучших команд мира. У них организована система с очень хорошими игроками.

Благодаря опыту Клоппа во всех клубах, в которых он работал, он получил возможность проявлять себя в любой лиге. Что бы я не сказал о нем, это будет лишь повторение тех комплиментов, которые ему уже говорили", – цитирует Бьелсу LeedsLive.

Поединок первого тура АПЛ Ливерпуль – Лидс состоится 12 мая, начало в 19:30.

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