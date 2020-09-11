"Нам належить зіграти на Енфілді. Але Енфілд тільки тоді стає тим самим Енфілдом, коли його трибуни заповнені.

Б'єлса розвіяв чутки про відхід з Лідса

Ліверпуль – чемпіон з постійним стилем гри. Ніяких сумнівів, це одна з найкращих команд світу. У них організована система з дуже хорошими гравцями.

Завдяки досвіду Клоппа у всіх клубах, в яких він працював, він отримав можливість проявляти себе в будь-який лізі. Що б я не сказав про нього, це буде лише повторення тих компліментів, які йому вже говорили", – цитує Б'єлсу LeedsLive.

Поєдинок першого туру АПЛ Ліверпуль – Лідс відбудеться 12 травня, початок о 19:30.

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