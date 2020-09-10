"В следующем сезоне я буду работать в Лидс Юнайтед. Все было улажено, и я остаюсь здесь и. Это решено", – цитирует Бьелсу Sky Sports.

Бьелса хочет пригласить в Лидс хавбека Барселоны

По информации СМИ, в услугах 64-летнего аргентинского специалиста были заинтересованы Фиорентина и Верона. Также наставнику приписывали интерес со стороны Барселоны, еще до назначения Рональда Кумана.

Напомним, во главе с Бьелсой Лидс победил в Чемпионшипе и получил прямую путевку в элитный дивизион Англии.

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