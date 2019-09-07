toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛИТВА - УКРАЇНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Литва – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

21:43 498 Читать на русском
Литва – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка
Андрій Шевченко / фото: УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями після матчу кваліфікації до Євро-2020 проти Литви (3:0).

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"Перш за все, хочу подякувати вболівальникам, які приїхали з України підтримати команду. Хоч невеликий стадіон, але було багато вболівальників. Дякую їм. Дякую за таку підтримку.

Литва – Україна – відео голів

І друге – дуже важливе, можливо, навіть важливіше за за нашу гру те, що були звільнені полонені. Ми теж за цим всім слідкували. Думаю, це важлива подія для України.

Немає сенсу оцінювати команду як топ чи ні за цим матчем. Було багато речей, які виходили. Однак було й багато помилок. Особливо на початку, допустили кілька помилок в захисті. Можливо, футболісти не зовсім пристосувалися до штучного газону. Дещо інший відскок м'яча, поле швидше.

Наш суперник перебуває у пошуку оптимального складу. Порівняно з минулим матчем у них сьогодні вийшло багато нових гравців. У другому таймі Литва мобілізувалася і намагалася диктувати темп.

Мені б хотілося дивитися на все позитивно, як наші вболівальники. Я трохи обережно до цього ставлюся. На нас чекають дуже важкі три гри. Наше завдання набрати максимум очок в цих матчах, щоб хоча б вийти на Євро.

Україна розгромила Литву – блискучий матч відбору Євро-2020 зміцнює лідерство команди Шевченка

Ярмоленко відіграв чудово. Після його травми грати на такому полі – це ризик рецидиву. За рахунку 2:0 вирішили його замінити. У нас є рівноцінна заміна – Віктор Циганков провів низку хороших матчів за Динамо.

Нігерія? Подивимося, як гравці відновляться після матчу на штучному полі. Вже після тренування у Дніпрі будемо думати над складом. У мене знову є шанс дати можливість гравцям, які не грають. Ви побачите більше тих імен, які менше провели часу на полі", – сказав Шевченко.

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Відео феєричного камбеку Нідерландів у матчі відбору Євро-2020 проти Німеччини
00:50
5470
Теги
Україна Україна Євро-2020 Литва - Україна Збірна України Головне Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Литва – Україна – відео голів
    Євро-2020 — 20:2012185 Литва – Україна – відео голів
18
год
:
8
хв
Вірменія
16:00
Боснія і Герцеговина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук