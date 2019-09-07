Литва – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями після матчу кваліфікації до Євро-2020 проти Литви (3:0).

"Перш за все, хочу подякувати вболівальникам, які приїхали з України підтримати команду. Хоч невеликий стадіон, але було багато вболівальників. Дякую їм. Дякую за таку підтримку.

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І друге – дуже важливе, можливо, навіть важливіше за за нашу гру те, що були звільнені полонені. Ми теж за цим всім слідкували. Думаю, це важлива подія для України.

Немає сенсу оцінювати команду як топ чи ні за цим матчем. Було багато речей, які виходили. Однак було й багато помилок. Особливо на початку, допустили кілька помилок в захисті. Можливо, футболісти не зовсім пристосувалися до штучного газону. Дещо інший відскок м'яча, поле швидше.

Наш суперник перебуває у пошуку оптимального складу. Порівняно з минулим матчем у них сьогодні вийшло багато нових гравців. У другому таймі Литва мобілізувалася і намагалася диктувати темп.

Мені б хотілося дивитися на все позитивно, як наші вболівальники. Я трохи обережно до цього ставлюся. На нас чекають дуже важкі три гри. Наше завдання набрати максимум очок в цих матчах, щоб хоча б вийти на Євро.

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Ярмоленко відіграв чудово. Після його травми грати на такому полі – це ризик рецидиву. За рахунку 2:0 вирішили його замінити. У нас є рівноцінна заміна – Віктор Циганков провів низку хороших матчів за Динамо.

Нігерія? Подивимося, як гравці відновляться після матчу на штучному полі. Вже після тренування у Дніпрі будемо думати над складом. У мене знову є шанс дати можливість гравцям, які не грають. Ви побачите більше тих імен, які менше провели часу на полі", – сказав Шевченко.