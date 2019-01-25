Липпи покинул сборную Китая после разгромного поражения в четвертьфинале Кубка Азии-2019

Итальянский специалист Марчелло Липпи заявил, что покидает пост главного тренера сборной Китая после матча 1/4 финала Кубка Азии против Ирана.

"На этом матче заканчивается мой контракт. Для меня было честью тренировать сборную такой большой страны, как Китай. Я старался изо всех сил, пока работал здесь, и команда стала лучше", – цитирует Липпи официальный сайт ФИФА.

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70-летний Липпи ранее говорил о готовности завершить тренерскую карьеру. Ранее он тренировал Ювентус, Интер и Наполи, а в 2006 году вместе со сборной Италии выиграл чемпионат мира.

С национальной сборной Китая итальянец работал, начиная с октября 2016 года.

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