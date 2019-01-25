Ліппі покинув збірну Китаю після розгромної поразки у чвертьфіналі Кубка Азії-2019

Італійський фахівець Марчелло Ліппі заявив, що залишає посаду головного тренера збірної Китаю після матчу 1/4 фіналу Кубка Азії проти Ірану.

"На цьому матчі закінчується мій контракт. Для мене було честю тренувати збірну такої великої країни, як Китай. Я старався з усіх сил, поки працював тут, і команда стала кращою", – цитує Ліппі офіційний сайт ФІФА.

Кубок Азії: Японія здолала В'єтнам, Іран розгромив Китай у чвертьфіналах – переможці зіграють між собою в 1/2 фіналу

70-річний Ліппі раніше говорив про готовність завершити тренерську кар'єру. Раніше він тренував Ювентус, Інтер і Наполі, а в 2006 році разом зі збірною Італії виграв чемпіонат світу.

З національною збірною Китаю італієць працював, починаючи із жовтня 2016 року.

Кубок Азії-2019: розмаїття знаменитих тренерів, шанси фаворитів і "темні конячки" турніру