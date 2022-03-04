Президент Бордо лично работает над воссоединением семьи Игнатенко – украинец только зимой перебрался во Францию
Главный тренер Бордо Давид Гийон прокомментировал состояние Даниила Игнатенко после нападения россиян на Украину.
"Я хотел бы еще раз поблагодарить все окружение за жесты солидарности с Данилом. Президент Жерар Лопес лично работает над тем, чтобы Даниил как можно скорее воссоединенился со своей семьей.
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Благодарен за всплеск солидарности с Даниилом, солидарность с Украиной. Я благодарю всех. На этой неделе снова видел, как Даниил улыбается. Для тренера лучше видеть игроков в таком состоянии духа", – приводит слова Гийона Topmercato.
Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.
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