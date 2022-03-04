"Я хотел бы еще раз поблагодарить все окружение за жесты солидарности с Данилом. Президент Жерар Лопес лично работает над тем, чтобы Даниил как можно скорее воссоединенился со своей семьей.

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Благодарен за всплеск солидарности с Даниилом, солидарность с Украиной. Я благодарю всех. На этой неделе снова видел, как Даниил улыбается. Для тренера лучше видеть игроков в таком состоянии духа", – приводит слова Гийона Topmercato.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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