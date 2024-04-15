Матч Лион – Брест оказался едва ли не самым ярким во всем европейском уикенде.

Лига 1, 29-й тур

Лион – Брест – 4:3

Голы: Толиссо, 18, Ляказетт, 70, Тальяфико, 79, Мейтленд-Найлс, 90+15 (пен.) – Мунье, 60, Дель Кастильо, 64, 67

Удаления: Тальяфико, 86 – Ле-Мелу, 86

Матч Бреста во втором туре подряд завершается со счетом 4:3. Если Метц "пираты" победили, то на поле Лиона пришлось мириться с поражением.

Golden Boy-2023: Украину представляет игрок Руха и легионер Шахтера, звезды Барселоны, ПСЖ и МЮ в топ-10

Хозяева выиграли первый тайм благодаря удару Толлисо, но после перерыва все перевернулось за 7 минут. Брест настрелял три гола, особого внимания стоит пушечный штрафной Ромена Дель Кастильо.

Лион также нашел силы подняться из нокдауна. Ляказетт оформил свой 15-й гол в чемпионате, а Тальяфико бильярдным ударом сравнял счет. Вскоре чемпион мира спровоцировал стычку с Ле-Мелу – обоих выгнали.

Последнее слово все же было за Лионом. Кипер гостей Бизот жестко налетел на Ляказетта, которого долго вывозили на автомобильчике помощи. Арбитр пошел смотреть повтор и назначил пенальти. Мейтленд-Найлс на 15-й добавленной минуте не промахнулся – 4:3.

Лион набрал 13 очков в последних 5 турах чемпионата и вплотную приблизился к зоне еврокубков. А вот Брест рискует отдать Монако звание главного преследователя ПСЖ.

Байер впервые стал чемпионом Германии. Хаби Алонсо создал непобедимую команду, Вирц и Джака стильно гарантировали титул