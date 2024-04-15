Матч Ліон – Брест виявився ледь не найяскравішим у всьому європейському вікенді.

Ліга 1, 29-й тур

Ліон – Брест – 4:3

Голи: Толіссо, 18, Ляказетт, 70, Тальяфіко, 79, Мейтленд-Найлс, 90+15 (пен.) – Муньє, 60, Дель Кастільйо, 64, 67

Вилучення: Тальяфіко, 86 – Ле-Мелу, 86

Матч Бреста у другому турі поспіль завершується з рахунком 4:3. Якщо Метц "пірати" перемогли, то на полі Ліона довелося миритися з поразкою.

Golden Boy-2023: Україну представляє гравець Руха й легіонер Шахтаря, зірки Барселони, ПСЖ і МЮ в топ-10

Господарі виграли перший тайм завдяки удару Толіссо, але після перерви все перевернулось за 7 хвилин. Брест настріляв три голи, особливої уваги вартий гарматний штрафний Ромена Дель Кастільйо.

Ліон також знайшов сили піднятися з нокдауну. Ляказетт оформив свій 15-й гол в чемпіонаті, а Тальяфіко більярдним ударом зрівняв рахунок. Згодом чемпіон світу спровокував сутичку з Ле-Мелу – обох вигнали.

Останнє слово все ж було за Ліоном. Кіпер гостей Бізот жорстко налетів на Ляказетта, якого довго вивозили на автомобільчику допомоги. Арбітр пішов дивитися повтор і призначив пенальті. Мейтленд-Найлс на 15-й доданій хвилині не схибив – 4:3.

Ліон набрав 13 очок у останніх 5 турах чемпіонату і впритул наблизився до зони єврокубків. Натомість Брест ризикує віддати Монако звання головного переслідувача ПСЖ.

Байєр вперше став чемпіоном Німеччини. Хабі Алонсо створив непереможну команду, Вірц і Джака стильно гарантували титул