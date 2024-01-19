Лион заплатил за Орбана 12 млн евро. Ещё 8 млн евро Гент сможет получить за своего воспитанника в виде бонусов, информирует официальный сайт французского клуба. Также бельгийский клуб получит от Лиона 20% трансферной стоимости в случае перепродажи игрока. Сообщается, что Гифт – первый нигериец в истории Лиона.

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Орбан впечатлил своей результативностью в чемпионате Бельгии – на его счету 51 гол в 75 матчах за Гент во всех турнирах. Он также является автором рекорда самого быстрого хет-трика в истории "буйволов" – в матче Лиги конференций с Истанбулом Башакшехиром Гифт забил три мяча в течение трёх минут.

Орбан также расписался в воротах луганской Зари в матче 5 тура группового этапа Лиги конференций этого сезона.

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