Лион прибил Монако на его поле и приблизился к спасительной зоне – бывшая цель Шахтера забил победный гол
Лига 1, 16-й тур
Монако – Лион – 0:1
Гол: Джеффиньо, 85
Громкая вывеска не могла скрыть совершенно разное состояние команд. Если Монако претендует на зону Лиги чемпионов, то Лион в нынешнем сезоне мечтает только о выживании.
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В последнее время "ткачи" приближаются к осуществлению этой миссии. После разгромной победы над Тулузой подопечные Пьера Сажа "выгрызли" 3 очка в княжестве. Гости выстояли до 85-й минуты, на которой Джеффиньо ошеломил Монако. Кадевере с Мейтлендом-Найлсом разорвали правый фланг, и воспитанник Арсенала выкатил удобную передачу бразильцу. К слову, когда-то Джеффиньо активно сватали в Шахтер, но не судилось.
Победа позволила Лиону догнать Тулузу, однако та имеет лучшую разницу голов и еще сыграет этот тур. Монако упустил шанс обойти Ниццу и теперь оглядывается на Лилль, которому в воскресенье принимать ПСЖ.
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