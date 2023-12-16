Лига 1, 16-й тур

Монако – Лион – 0:1

Гол: Джеффиньо, 85

Громкая вывеска не могла скрыть совершенно разное состояние команд. Если Монако претендует на зону Лиги чемпионов, то Лион в нынешнем сезоне мечтает только о выживании.

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В последнее время "ткачи" приближаются к осуществлению этой миссии. После разгромной победы над Тулузой подопечные Пьера Сажа "выгрызли" 3 очка в княжестве. Гости выстояли до 85-й минуты, на которой Джеффиньо ошеломил Монако. Кадевере с Мейтлендом-Найлсом разорвали правый фланг, и воспитанник Арсенала выкатил удобную передачу бразильцу. К слову, когда-то Джеффиньо активно сватали в Шахтер, но не судилось.

Победа позволила Лиону догнать Тулузу, однако та имеет лучшую разницу голов и еще сыграет этот тур. Монако упустил шанс обойти Ниццу и теперь оглядывается на Лилль, которому в воскресенье принимать ПСЖ.

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