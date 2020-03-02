Лион победил Сент-Этьен в дерби, роскошный гол ударом через себя: Лига 1, воскресенье

В 27-м туре французской Лиги 1 в воскресенье сыграли 3 матча, среди которых – дерби между Лионом и Сент-Этьеном. Читайте отчет на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 27 тур

Нант – Лилль – 0:1

Гол: Андре, 58

Бордо – Ницца – 1:1

Голы: Де Превилль, 21 – Уна, 57

Лион – Сент-Этьен – 2:0

Голы: Дембеле, 27, 90+5 (пен)

Лилль на выезде манимально одолел Нант и продолжает мечтать о Лиге чемпионов, отставая от топ-3 только на одно очко. Единственный гол забил Андре после навеса Ренату Санчеша с углового. Нант опустился во второй десяток таблицы.

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Бордо и Ницца разошлись миром. Отметим красивый гол Адама Уна, забитый ударом в падении. Ассист в активе экс-игрока Барселоны Ваге. Обе команды продолжают находиться в середине таблицы.

Le très beau but D’Adam Ounas ️ pic.twitter.com/YIKkPR9Ew4 — Le saviez vous? Football (@Conte2Foot) March 1, 2020

Замыкал программу 27-го тура центральный матч дня – в Ронском дерби встречались Лион и Сент-Этьен. "Ткачи" вышли вперед в середине первого тайма благодаря голу Дембеле, который отправил мяч в ворота после розыгрыша штрафного. На последних секундах тот же Дембеле оформил дубль, реализовав пенальти. В итоге 2:0 – команда Руди Гарсии поднялась на 5 место.

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