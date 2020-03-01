Кавани отметился сумасшедшим промахом в матче чемпионата Франции – фейл рассмешил даже игроков ПСЖ

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани не может занести себе в актив поединок 27 тура французской Лиги 1 против Дижона.

На 36-й минуте матча Килиан Мбаппе получил мяч на левом фланге, обыграл защитника и выдал классный пас во вратарскую, куда набегал Кавани. Позиция была просто идеальной, однако уругваец умудрился пробить, как говорится, "по воробьям".

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Реакция Мауро Икарди, который сидел на скамейке запасных, была красноречивой. Аргентинец вышел на поле во второй половине игры и отметился забитым голом.

Поединок завершился уверенной победой ПСЖ со счетом 4:0. Парижане лидируют в чемпионате Франции, опережая Марсель на 13 очков. Что касается 33-летнего Каавани, то в текущем сезоне уругваец забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 20-ти матчах всех турниров. Летом у него истекает контракт с клубом.

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